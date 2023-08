Petrobras segue com controle da dívida e compromisso de distribuição de resultados, diz diretor

Há uma semana, a Petrobras informou ao mercado uma reformulação na regra que norteia o pagamento de dividendos, com uma redução do porcentual do fluxo de caixa livre de 60% para 45%

O diretor financeiro e de Relacionamento com Investidores da Petrobras, Sergio Caetano Leite, disse nesta sexta-feira, 4, que a atual gestão da estatal segue mantendo o controle da dívida e mantém o compromisso com a distribuição de resultados em bom nível e trimestralmente aos acionistas.

“Nessa revisão da política de dividendos, entendemos por manter aspectos importantes que garantem solidez e controle da dívida. Mantivemos periodicidade, pagando trimestralmente, e as guias de endividamento”, disse Caetano Leite, em teleconferência com investidores sobre os resultados do segundo trimestre.

“Esse patamar está em linha com as “majors” mundiais, considerando tanto as independentes quanto as companhias detidas pelo estado”, disse o executivo.

Resultado e dívida

Caetano Leite disse que o lucro do segundo trimestre de 2023, R$ 28,7 bilhões, é um dos dez melhores da história da companhia. Ele acrescentou que 54% da geração do caixa “voltou” para a sociedade na forma de tributos, que totalizaram R$ 56,1 bilhões no período

O executivo destacou que a dívida subiu puxada por afretamentos de navios-plataforma, sobretudo no pré-sal da Bacia de Santos, mas mantém uma trajetória de queda. “A dívida bruta permanece dentro da faixa definida no Plano Estratégico”, disse.

A dívida bruta da Petrobras alcançou US$ 57,9 bilhões no segundo trimestre de 2023, uma alta de 8,2% em relação a igual período do ano passado e 8,7% acima do registrado ao fim do primeiro trimestre do ano, em 31 de março.

Já a dívida líquida da empresa subiu para US$ 42,1 bilhões, valor 12,2% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2023 Já os investimentos ficaram em US$ 3,2 bilhões, uma alta de 5,5% ante o mesmo período do ano passado e 30,5% na comparação com o primeiro trimestre.

Recompra de ações

Caetano Leite disse ainda que a reformulação da política de dividendos abarca a estratégia de recompra de ações, que vai começar com um programa piloto com duração de 12 meses. “Vamos recomprar 157,8 milhões de ações preferenciais, cerca de 3,5% do ‘free float'”, detalhou.

Segundo ele, as ações serão canceladas após a compra, configurando remuneração aos acionistas. O foco, disse, serão ações preferenciais.

Estadão Conteúdo