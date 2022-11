Petrobras reduz preços de venda de gás de cozinha para as distribuidoras

Com isso, o preço médio cobrado pela Petrobras no botijão de 13kg passa a ser de R$ 46,59, um desconto médio de R$ 2,60

O o preço médio de venda de GLP, o gás de cozinha, para as distribuidoras já está mais barato. O anúncio foi feito pela Petrobras e já começou a valer a partir de hoje. Segundo a estatal, o preço terá uma redução de 5,3%, ou seja, o preço que era R$ 3,782/kg agora será R$ 3,5842/kg.

Com isso, o preço médio cobrado pela Petrobras no botijão de 13kg passa a ser de R$ 46,59, um desconto médio de R$ 2,60. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

Depois de sofrer com altas no primeiro semestre, o consumidor do GLP começa a perceber a diferença no preço. Entretanto, a última baixa havia sido no dia 22 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,0265 para R$ 3,7842. Naquela ocasião, o botijão de 13kg estava sendo vendido por R$ 49,19.