Petrobras está reunida com entidades para tratar da greve, diz federação dos petroleiros

A paralisação da categoria se dá pelos termos do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)

Redação Jornal de Brasília

21/12/2025 17h10

Foto: Agência Brasil

A Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) e o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro RJ) emitiram uma nota há pouco afirmando que estão reunidos com representantes da Petrobras para tratar da greve iniciada na última segunda-feira (15).

A Petrobras não comentou imediatamente o assunto.

“Fomos informados que a empresa apresentará nova proposta para o fim da greve”, afirmam o Sindipetro RJ/FNP.

A paralisação da categoria se dá pelos termos do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A estatal apresentou uma proposta no dia 9, que não foi aceita pela categoria. A estatal tem reafirmado que se mantém aberta ao diálogo com as entidades sindicais.

