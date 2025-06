Petrobras aguarda para julho teste da Margem Equatorial

A Petrobras aguarda para julho a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) do Ibama, mais um passo para a obtenção da licença de exploração do poço FZA-59, na bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira. A sonda que fará a exploração está no caminho para o Amapá, onde deve chegar no final de junho.

“Ela (sonda) vai parar no Ceará para trocar tripulação e vai para Margem Equatorial…o Ibama vai vistoriar e tem tudo para marcar a APO”, explicou Magda durante coletiva sobre o primeiro ano da sua gestão.

Presente no evento, a diretora de Exploração e Produção da estatal, Sylvia Anjos, ressaltou que nem sempre a primeira perfuração representa a descoberta de petróleo. “Quando a gente fez na bacia de Campos (a primeira perfuração), a gente furou oito poços secos e achou no nono”, informou.

Sobre a parceria com a Exxon no leilão de áreas de petróleo realizado na terça-feira, 17, Anjos afirmou que a empresa é a melhor parceira que a Petrobras poderia ter na região, já que a Exxon “é a melhor operadora da Guiana, conseguimos tudo o que queríamos (no leilão). Se tem algum lugar no Brasil que a gente queria parceria com a Exxon é na Margem”, explicou.

