Sistema de câmeras da prefeitura apagou imagens de esvaziamento da cracolândia, diz Nunes

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As imagens da região conhecida como cracolândia, no centro de São Paulo, registradas entre 1º e 14 de maio por câmeras da prefeitura não foram preservadas. Segundo o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o secretário municipal da Segurança Urbana, Orlando Morando, o material foi apagado após 30 dias no sistema do Smart Sampa, por um protocolo próprio do sistema.



Na semana passada, a Justiça de São Paulo determinou que a prefeitura preservasse as imagens captadas por câmeras de vigilância no entorno da região, como mostrou a coluna Mônica Bergamo, no período em que houve um esvaziamento de usuários em ruas como a Gusmões e a dos Protestantes.



Os usuários deixaram a região em algum momento entre a noite do dia 12 e a madrugada do dia 13 de maio. Mas o sistema da prefeitura só guardou as imagens a partir do dia 14.



“Não se tem dos últimos 30 dias porque o prazo que chegou [a decisão], chegou no dia 13 [de junho], preservamos o dia 14 do mês anterior. Então não temos dos últimos 30 dias, porque até por uma questão de LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados] essas imagens não ficam armazenadas”, disse o prefeito. A declaração foi dada nesta quarta-feira (18), durante apresentação de um relatório de operação do Smart Sampa.



Segundo a sentença, da juíza Juliana Brescansin Demarchi Molina, da 7ª Vara da Fazenda Pública, o pedido foi aceito em caráter de urgência diante do risco de que os vídeos fossem apagados automaticamente após 30 dias, como previsto na política do sistema de monitoramento.



Com a manutenção de arquivos apenas a partir de 14 de maio, a movimentação da dispersão não foi preservada. Reportagem da Folha de S.Paulo do dia 13 daquele mês mostrou áreas vazias onde antes havia um fluxo intenso de usuários de drogas, e agentes de saúde surpresos com a falta de circulação.



Na noite de 14 de maio, moradores registraram a movimentação de dependentes químicos pela região da praça Marechal Deodoro, onde teriam tentado se instalar, segundo relatos. Viaturas da Polícia Militar acompanharam a movimentação e teriam impedido o aumento do fluxo no local.



Já no começo de junho, outra reportagem registrou equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana monitorando e dispersando grupos de usuários de drogas para evitar outros pontos de concentração de pessoas.



Quando os agentes percebiam uma aglomeração, iam em direção aos dependentes químicos e acionavam as sirenes das viaturas. Os usuários já entendiam como um aviso para se dispersarem e passavam a caminhar, aparentemente sem rumo, pela região.