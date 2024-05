Pedra preciosa com esmeraldas é leiloada por R$ 175 milhões pela Receita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Com lance mínimo de R$ 115 milhões, uma pedra preciosa de 137 quilos com esmeraldas, encontrada em Pindobaçu, Bahia, foi arrematada por R$ 175 milhões nesta terça-feira (28) em leilão da Receita Federal.

Apesar da cifra elevada, laudo técnico indicava que o preço da pedra ainda estava abaixo do que ela vale. Segundo perícia feita em 2022, a peça poderia ser vendida por valores entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões (algo entre R$ 154 milhões e R$ 256 milhões na cotação atual).

A pedra de 60 centímetros de altura, 20 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade, estava disponível para compra até as 21h de segunda-feira (27).

O pregão aconteceu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, e os lances à pedra foram finalizados às 11h05.

O relatório do item declara que a precificação da pedra não segue os métodos de avaliação de gemas para o mercado de joias e que “dada sua raridade e beleza própria”, a peça apresenta valor comercial para colecionadores, museus e universidades.

No mesmo relatório, a Receita Federal informou que havia outras pedras preciosas que foram consideradas ainda mais robustas e também encontradas na região norte da Bahia.

A primeira foi descoberta em 2001, com 380kg e avaliada em US$ 400 milhões. A segunda pedra, conhecida como “Esmeralda Bahia”, tem 360kg. Foi encontrada na Mina da Carnaíba, em Pindobaçu no ano de 2017 e foi avaliada em US$ 300 milhões.

Além da pedra com esmeraldas, foram leiloados diversos tipos de produtos, como canecas, veículos, consoles de videogame, que foram apreendidos ou abandonados em diversas cidades paulistas.

Os produtos leiloados, por exemplo variaram entre um iPhone XR, com lance mínimo de R$ 500, babá eletrônica com lance de R$ 100, bijuteria por R$ 700, kits de garrafas de plástico por R$ 20,7 mil até a pedra preciosa, o item com lance mínimo mais caro.