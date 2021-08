Para Onyx, Brasil deverá estar entre as 5 economias que mais vão crescer

Segundo o ministro, o Brasil não parou de gerar empregos e previu que em agosto o Caged deverá repetir o mesmo patamar de empregos novos

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, disse nesta quinta-feira durante o Broadcast Live que o Brasil, mesmo em meio a uma pandemia que ninguém no mundo sabia como enfrentar nas áreas da saúde e econômica, mostrou um excelente desempenho econômico. “E o Brasil hoje deverá estar de novo entre os cinco que mais vão crescer e isso se deve fundamentalmente ao fato de que o Brasil neste período todo tomou uma série de iniciativas”, opinou.

Segundo o ministro, o Brasil não parou de gerar empregos e previu que em agosto o Caged deverá repetir o mesmo patamar de empregos novos de julho, quando foram abertas 316 mil vagas. “Tenho certeza de que agosto deverá manter este mesmo índice de expansão”, disse, acrescentando que o governo estava certo em março do ano passado “quando o presidente Bolsonaro disse que deveríamos ter equilíbrio”.

E completou: “Equilíbrio que faltou a governadores e a prefeitos Tem Estado que, quando formos fazer o computo, vamos encontrar milhares e milhares de empresas brasileiras fechadas, milhares e milhares de ocupações, para não falarmos só de empregos formais “

O ministro lembrou que durante a pandemia foram encontrados 26 milhões de informais mais os 7 milhões de Microempreenderores Individuais (MEIs) que são sustentáculos de família e não estão no Bolsa Família. “Então nós temos um número bem superior a 30 milhões de famílias que dependem da atividade econômica das cidades. É por isso que o Brasil, no governo Bolsonaro, é o único país que eu conheço que no ano de 2020 manteve mais de nove meses de programa de sustentação aos mais vulneráveis e renova o programa em 2021”, afirmou Onyx.

De acordo com ele, os programas de auxílios emergenciais em 2020 somaram R$ 294 bilhões e este ano. Somados os dois anos, vai ficar em torno de R$ 360 bilhões. “Isso demonstra que o governo Bolsonaro cumpriu uma das três linhas do Programa Caminhos para a Prosperidade. O governo é 100% constitucional. O presidente joga 100% dentro das quatro linhas. O governo é eficiente, tem demonstrado isso, e é fraterno. Me mostre na América toda, inclusive nos EUA, quem teve uma maior ação de proteção aos mais vulneráveis”, disse Onyx.

Microcrédito digital produtivo

O ministro do Trabalho e Previdência afirmou ainda que está discutindo com a Caixa iniciar o programa de microcrédito digital produtivo, conforme antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) no ano passado.

O programa teria linha de crédito de mais de R$ 10 bilhões e capacidade de atender 10 milhões de pessoas, segundo Onyx. A ideia é destinar os recursos para os trabalhadores informais que deixarão de receber o auxílio emergencial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vamos iniciar um trabalho, que vem sendo discutido com a Caixa, do programa de microcrédito digital produtivo, para permitir que 26 milhões de pessoas tenham apoio melhorar sua área de atividade”, disse o ministro, em entrevista ao Broadcast Live. “Também vamos fazer convênio com Sebrae, para que possam ser capacitadas gratuitamente, melhorar seu desempenho e quem sabe ser transformadas em MEIs Microempreendedores Individuais”, completou.

Estadão Conteúdo