JBr News #242 – Um Bolsonaro incomoda muita gente?

Os atos coordenados de diversos bombeiros na quarta-feira fizeram o clima amainar em Brasília hoje. Mas o grande problema sempre é que nada é possível combinar com o imprevisível Jair Bolsonaro. E há um número cada vez maior de autoridades e empresários incomodados com a paralisia que a crise permanente provoca. Histórias e bastidores sobre isso são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.