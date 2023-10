País tem de ‘persistir’ no ajuste fiscal, diz Campos Neto

, Campos Neto reconheceu dificuldades em temas como cortar gastos, mas defendeu que é importante perseverar no processo de ajuste fiscal

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem que é importante que o Brasil faça o “dever de casa” em termos de política fiscal. Ele lembrou que o aumento dos juros globais parece responder, ao menos em parte, a preocupações fiscais com economias desenvolvidas.

Durante participação em evento do Credit Suisse, Campos Neto reconheceu dificuldades em temas como cortar gastos, mas defendeu que é importante perseverar no processo de ajuste fiscal. “Eu já estou aqui (na presidência do BC) há quase cinco anos, já passei por dois governos e muitas histórias são parecidas, sempre olhando o que dá para cortar de gastos, e é muito complicado, porque a gente tem um Orçamento que é muito carimbado, muito indexado”, comentou. “Acho que é importante persistir no fiscal.”

Estadão Conteúdo