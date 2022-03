País bate recorde no valor exportado e importado para meses de fevereiro

O aumento de 124,6% no volume de soja exportado pelo Brasil em fevereiro contribuiu para o saldo comercial expressivo registrado no mês

O Brasil bateu recorde no valor exportado e importado no mês de fevereiro. Pelo lado das vendas ao exterior, os preços dos produtos, principalmente agropecuários e também dos extrativos, que estiveram aquecidos em fevereiro.

“Houve aumento de preços e volume embarcados em fevereiro, principalmente de bens agropecuários”, disse o subsecretário de Inteligência e Estatística da Secretária de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão.

No mês passado, as exportações somaram US$ 22,913 bilhões em fevereiro (+32,6%). Já as importações chegaram a US$ 18,863,9 bilhões em fevereiro (+22,9%). O saldo registrou superávit de US$ 4,049 bilhões em fevereiro.

Contribuição da soja

O aumento de 124,6% no volume de soja exportado pelo Brasil em fevereiro contribuiu para o saldo comercial expressivo registrado no mês, de US$ 4,049 bilhões.

Brandão disse que o volume foi mais alto neste início de ano por questões relacionadas à safra do grão, que foi plantada e colhida mais cedo.

Estadão Conteúdo