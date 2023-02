Pagamento da bolsa família e auxílio gás começam hoje

Os primeiros a receber são aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1

Começa nesta segunda-feira (13) a nova rodada de pagamentos do Bolsa Família. Os depósitos serão feitos na conta da Caixa Econômica Federal do titular da conta.

Os primeiros a receber são aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1. O mesmo grupo também recebe o Auxílio Gás, com o valor equivalente a 100% do custo médio do botijão de 13kg.

Os demais beneficiários irão receber até o dia 28 de fevereiro.

O programa ainda não contará com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade prometidos pelo presidente Lula, e, por isso, ainda não é chamado oficialmente de “Bolsa Família” pelo governo.

Segundo o governo federal, cerca de 21,9 milhões de famílias recebem o benefício, em 5.570 municípios. Atualmente, o valor mínimo transferido aos cidadãos é de R$ 600 e a média para cada núcleo familiar é de R$ 614,21.