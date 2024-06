O método desenvolvido pelo Banco do Brasil viu rapidamente sua popularidade crescer no país, até mesmo aqueles que desconfiavam no princípio aderiram à modalidade que traz não apenas praticidade como também segurança. Isso porque, o método veio para substituir as transferências realizadas por meio de DOC e TED, as quais levavam dias úteis até para sempre processadas, além de ter um custo para aqueles que a faziam. Com a praticidade, instantaneidade do método além da sua ausência de taxas rapidamente o Pix foi bem aceito, sendo utilizado em compras, jogos online e muito mais. Vamos observar em detalhes como a modalidade foi um divisor de águas para as plataformas.

Segurança do pagamento com Pix

Um dos principais destaques para o Pix é para sua segurança, a confiabilidade é tanta que várias plataformas relataram que obtiveram um crescimento em acessos ao ofertar a modalidade. A exemplo do OnlineCasinoRank no Brasil, o qual ao questionarmos a especialista de dados, Priya Patel, a mesma esclareceu: “nosso acesso ao público brasileiro cresceu muito mais quando passamos a possibilitar o uso de Pix nos cassinos que descrevemos. Aparentemente os usuários são mais propensos a confiarem em sistemas que oferecem métodos que eles conhecem, os quais lhes são familiares.”.

Mas não apenas isso da familiaridade, o método Pix também foi bastante difundido pelo governo brasileiro na época de seu lançamento, tendo várias campanhas realizadas pelo Banco Central do Brasil divulgadas na televisão e em outros meios de comunicação, sendo mais fácil confiar no conhecido.

Facilidade de pagamento

Além da segurança já mencionada acima, a facilidade de pagar através do Pix foi um dos fatores que também levou os usuários a utilizarem, afinal só é preciso informar a sua chave Pix para receber, ou ler o QR Code, ou copiar o código para realizar pagamentos. Isso é muito mais rápido e prático que ter que informar o número da sua carteira de criptomoedas, por exemplo.

Perguntamos a analista de dados do Cassino Rank, Priya Patel se ela concorda que a praticidade de uso foi um dos fatores que atraíram os usuários a utilizarem o Pix, a mesma disse: “acredito que, na verdade, esse foi o fator fundamental, pois com relação ao cartão de crédito, muitas pessoas tem receio de informar o número porque com apenas ele muitas vezes é possível fazer compras, imagine se esse número vaza? Além de ser complicado ficar lembrando aquele número extenso, com o Pix não, geralmente é seu CPF, ou celular, ou e-mail, fácil de lembrar, além disso, nada pode ser feito sem sua senha do banco. É muito mais fácil e seguro.”.

Sem custos

Outro dos destaques para o uso do Pix é a ausência de custos, ou seja, as transações realizadas não há pagamento de taxas, nem por fazer pagamentos, nem retiradas através da modalidade. Sobre a ausência de custos, Priya Patel, analista de dados do Cassino Rank comentou: “todos os fatores juntos somados a ausência de custos é a melhor receita para o Pix ser o enorme sucesso que se tornou.”.

Pagando com Pix: alguns cuidados

Já observamos que o pagamento com Pix traz diversos benefícios, contudo, mesmo que ele seja seguro, é preciso ter alguns cuidados com a sua utilização. Dentre eles destacamos: