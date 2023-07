PacWest confirma fusão com Banc of California, resultando em banco com US$ 36 bi em ativos

É esperado que a companhia resultada da fusão totalize aproximadamente US$ 25,3 bilhões em empréstimos totais e mais de 70 filiais na Califórnia

O PacWest Bancorp., que esteve no centro das turbulências que se abateram sobre o setor bancário este ano, confirmou a fusão com o Banc of California. Segundo comunicado divulgado há pouco, o negócio resultará na criação de um banco com US$ 36 bilhões em ativos e sediado em Los Angeles, no Estado americano da Califórnia.

A nova empresa atuará sob nome e marca do Banc of California. É esperado que a companhia resultada da fusão totalize aproximadamente US$ 25,3 bilhões em empréstimos totais, US$ 30,5 bilhões em depósitos totais e mais de 70 filiais na Califórnia, segundo o comunicado. Os termos do negócio especificam que os acionistas do PacWest vão receber, por ação, 0,6569 de ação comum do Banc of California.

O Banc of California anunciou também que entrou em acordos de investimento com afiliadas de fundos geridos pela Warburg Pincus e veículos de investimento geridos ou aconselhados pela Centerbridge Partners e afiliados. Os negócios preveem o investimento em US$ 400 milhões em novas ações após o fechamento da fusão.

As negociações dos papéis dos dois bancos foram suspensas em Nova York no mercado à vista e no after hours, depois de volatilidade quando o Wall Street Journal reportou que o anúncio iria ocorrer ainda hoje.

“A fusão criará a principal franquia de negócios bancários da Califórnia, que estará bem posicionada para capitalizar as oportunidades de mercado e ampliar os canais e clientes que atende por meio de maior escala e ofertas de produtos expandidos”, diz o comunicado.

Estadão conteúdo