Ouro fecha em baixa, pressionado por alta dos juros Treasuries

Os contratos futuros do ouro fecharam em baixa nesta quarta-feira, 5, pressionados pela alta da ponta longa dos juros dos Treasuries e do dólar. Investidores aguardam a ata da ata da decisão de junho do Federal Reserve (Fed), que será divulgada em instantes.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em baixa de 0,12%, a US$ 1.927,10 por onça-troy.

Os retornos dos títulos públicos americanos cresceram e tornaram o ativo menos atrativo comparativamente, enquanto a alta do dólar tornou o ouro mais caro, já que a commodity é negociada na moeda americana em Nova York.

“O fluxo de caixa de uma Treasury acaba sendo menos arriscado (. .), e ele acaba se tornando preferível ao ouro, que é essencialmente uma aposta nos drivers principais de demanda e oferta da commodity”, comentou o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves.

O analista da Oanda Craig Erlam aponta também que a ata do Fed também pode estar fazendo com que os investidores adotem uma postura mais defensiva em antecipação. “O relatório de empregos payroll na sexta-feira pode ser mais influente no ouro, já que é improvável que a ata nos diga algo que mude o jogo, enquanto números de fracos de mercado de trabalho podem sinalizar uma mudança significativa”, acrescentou o economista.

