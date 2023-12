Ouro fecha em alta, recuperando perdas de ontem, com fraqueza do dólar

Nesta quinta, 21, no campo das tensões geopolíticas do Mar Vermelho, a Austrália anunciou que irá enviar apoio à missão militar

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em alta, se recuperando da perda desta quarta-feira, 20, favorecido pela queda do dólar ante rivais fortes e ainda acompanhando os desenvolvimentos geopolíticos do Mar Vermelho.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em alta de 0,18%, a US$ 2.051,30 por onça-troy.

Nesta quinta, 21, no campo das tensões geopolíticas do Mar Vermelho, a Austrália anunciou que irá enviar apoio à missão militar liderada pelos Estados Unidos que busca proteger embarcações que navegam pelo Mar Vermelho. Ontem, a União Europeia (UE) anunciou que iria contribuir com o projeto.

Olhando para os próximos meses, a World Gold Council chama atenção que os preços mais elevados do metal precioso poderão moderar a procura pela commodity. “Prevê-se que o consumo interno da Índia de ouro seja impulsionado principalmente pela procura de joias de noivas, sendo provável que as compras impulsivas para uso diário sejam limitadas”.

Ainda, a organização chama atenção de que o preço do metal subiu cerca de 11% desde outubro, impulsionado pelo risco geopolítico, pelas expectativas crescentes de cortes nas taxas de juro no início de 2024, pela incerteza econômica global e pela moderação do dólar.

Estadão Conteúdo