Ouro fecha em alta, com dólar e juros dos Treasuries pressionados por dados nos EUA

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,40%, a US$ 1.973,00 por onça-troy.

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 28, à medida que o mercado amplia a aposta no fim do ciclo de aperto do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após dados de emprego e atividade abaixo do esperado nos Estados Unidos. Os indicadores pesaram sobre dólar e retorno dos Treasuries, o que tende a ampliar a atratividade do metal precioso.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,40%, a US$ 1.973,00 por onça-troy.

A CMC Markets nota que os preços do ouro subiram para máximas em quatro semanas, apoiados pelo dólar e rendimentos dos Treasuries mais fracos.

Os ativos foram abalados novamente nesta sessão após revisão para baixo no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no segundo trimestre, de 2,4% para 2,1% na segunda leitura, e criação de empregos no setor privado menor do que o esperado pelo mercado.

Juntos, os dados sinalizam arrefecimento na atividade econômica e mercado de trabalho dos EUA e ampliam chance de pausa no aperto monetário do Fed.

Em relatório, o ANZ avalia que o cenário futuro do ouro parece incerto e dependerá da trajetória de juros nos EUA.

O banco observa ainda que demanda pelo metal precioso na China está se recuperando de modo robusto, com destaque para o grande volume de compras do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), que atingiu 126 toneladas no acumulado do ano até agora

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo