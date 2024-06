Oportunidades globais estão ao seu alcance para beneficiar os entusiastas de criptomoedas

Este conteúdo foi fornecido pela KK Miner Company

De acordo com o Global News Service, 2024 será o ano de pico para o aumento acentuado das criptomoedas e vários ativos de rede. Criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Litecoin experimentaram um crescimento tremendo, e alguns ativos digitais emergentes também tiveram um desempenho surpreendente.

Todo esse crescimento se deve à crescente aceitação global de ativos digitais de ponta e tecnologias populares de criptomoedas. Agora, com o desenvolvimento explosivo das criptomoedas, a maioria das pessoas quer ganhar renda passiva através da mineração. Infelizmente, métodos tradicionais de mineração requerem enormes investimentos e conhecimento técnico adicional, o que é o maior obstáculo para investidores comuns. Portanto, a mineração em nuvem é a opção mais popular e acessível. Junte-se ao KK Miner e ganhe $10 para participar da mineração gratuita.

A mineração em nuvem é um método de mineração de criptomoedas alugando equipamentos ou alugando poder de computação de um data center. Ela fornece um caminho mais acessível para a mineração, eliminando desafios de hardware e operacionais. No entanto, a mineração em nuvem tem seus próprios riscos, que podem ser reduzidos através de pesquisa cuidadosa e tomada de decisões.

A mineração em nuvem é um método de mineração de criptomoedas alugando equipamentos ou alugando poder de computação de um data center.

Ela fornece um caminho mais acessível para a mineração, eliminando desafios de hardware e operacionais.

No entanto, a mineração em nuvem tem seus próprios riscos, que podem ser reduzidos através de pesquisa cuidadosa e tomada de decisões.

O que é a mineração em nuvem?

A mineração em nuvem é um processo que permite que indivíduos participem da mineração de criptomoedas, como Bitcoin, sem possuírem ou gerenciarem hardware de mineração. Em vez disso, os usuários pagam taxas a empresas que possuem e gerenciam hardware e processos de mineração para alugar poder de computação de mineração. Quando o hardware de mineração alugado minera um bloco, a recompensa é compartilhada entre o usuário e a empresa. Essa abordagem elimina o processo de configurar individualmente o hardware de mineração físico, obter uma conexão de internet de alta velocidade, adquirir eletricidade e manter o hardware.

Como funciona a mineração em nuvem?

A mineração em nuvem baseia-se no princípio da mineração em pool. Os usuários recebem uma certa quantidade de “poder de hash” de uma fazenda de mineração, que é uma instalação de servidores remotos dedicada à mineração de criptomoedas. O provedor paga ao minerador com base no poder de hash que ele escolhe. Isso permite que indivíduos em áreas remotas (com pouca ou nenhuma infraestrutura física e habilidades técnicas limitadas) participem da indústria de mineração. A mineração ocorre na “nuvem” em vez de no seu computador pessoal.

Vantagens da mineração em nuvem

A mineração em nuvem alivia o encargo financeiro de comprar e manter equipamentos caros. Você pode repassar esses custos para o proprietário. Ao alugar poder de hash de uma fazenda de mineração, você recebe uma parte da receita total da fazenda sem precisar pagar nada diretamente. Isso torna a mineração acessível a uma gama mais ampla de pessoas, pois reduz a necessidade de comprar e manter equipamentos ou pagar custos diretos de energia.

Guia passo a passo para começar a mineração em nuvem

Você quer se envolver no investimento em mineração em nuvem? Aqui, siga o guia passo a passo para começar.

Passo 1: Decida sobre uma plataforma de mineração em nuvem

Existem muitas opções para mineração em nuvem: KK Miner é a plataforma de provedor de serviços de mineração em nuvem mais segura e conhecida e a melhor fonte de renda passiva através de criptomoeda. Por oito anos, tem sido uma das principais empresas de mineração do mundo e seu parceiro mais confiável.

Para levar a mineração ao próximo nível, KK Miner lançou um plano gratuito de mineração de Bitcoin que permite que você ganhe Bitcoin passivamente. Deixe todos usarem Bitcoin, quer você tenha criptomoeda ou conhecimento técnico. Você só precisa se juntar ao KK Miner para escolher o contrato certo, trocá-lo para sua conta e começar a minerar imediatamente. Qualquer lucro que você fizer pertence a você e pode ser retirado de sua carteira a qualquer momento.

Passo 2: Registre uma conta:

Por exemplo, você escolhe KK Miner como sua plataforma de mineração em nuvem: agora vá ao provedor de sua escolha e registre-se para criar uma nova conta.

KK Miner fornece um processo de registro simples, tudo o que você precisa fazer é inserir um endereço de e-mail válido e criar uma nova conta. Após o registro, os indivíduos podem começar a minerar Bitcoin imediatamente.

Passo 3: Escolha um pacote de mineração:

KK Miner também oferece atualmente várias opções de contratos de mineração, como pacotes de $100, $500 e $1500. Cada pacote tem um ROI único e um período de contrato específico.

Depois de comprar qualquer contrato, você pode começar a ganhar renda imediatamente no dia seguinte. Quando você coletar 100USDT, pode retirá-lo para sua carteira de criptomoeda ou comprar mais pacotes.

Programa de Afiliados

A plataforma KK Miner oferece um programa de afiliados que permite aos usuários ganhar um retorno fixo de 4,5% recomendando sites e convites. Portanto, mesmo que você não goste de investir, ainda pode ganhar dinheiro. Usuários que recomendam ativamente um número específico de convites receberão um bônus fixo de mais de $200. Quanto mais indicações você conseguir, maior será seu potencial de renda.

Resumo

Em uma comparação global, com a tendência crescente do mercado de criptomoedas, a mineração em nuvem é o projeto mais digno de investimento e desenvolvimento em 2024, e cada vez mais pessoas estão se juntando ao mercado de criptomoedas. Em geral, esta é uma tendência mais estável do que os depósitos bancários.

Aumentar a renda passiva é o sonho de todos. Se você quer ganhar renda passiva através da melhor mineração em nuvem gratuita em 2024, a plataforma KK Miner tem suporte técnico de uma equipe profissional para abrir a mineração simples para você. É a melhor escolha ideal para parceiros.

Para saber mais sobre a plataforma de mineração em nuvem, visite kkminer.com.

Isenção de responsabilidade:

Não representa a opinião deste jornal aconselhar sobre a compra, venda ou manutenção de investimentos.

Aconselhamos que você conduza sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento. Use as informações fornecidas por sua própria conta e risco.