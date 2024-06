Open Finance: Democratização dos Serviços Financeiros

O Open Finance, também conhecido como sistema financeiro aberto, representa uma inovação concebida pelo Banco Central do Brasil com o intuito de aprimorar a experiência do usuário na utilização dos produtos e serviços financeiros. Essa abordagem promove uma maior competição entre as instituições, concedendo ao cliente autonomia, liberdade e segurança na escolha das instituições com as quais deseja se relacionar.

Como principal beneficiário do Open Finance, o cliente terá acesso, mediante sua autorização, a uma variedade de produtos e serviços financeiros oferecidos por diferentes instituições, muitas vezes com condições mais competitivas e justas. Por exemplo, poderá comparar facilmente as condições de seu financiamento habitacional com outras instituições financeiras, de forma digital e segura.

Essa abordagem inovadora incentivará as instituições financeiras a aprimorar a qualidade do atendimento e do relacionamento com o cliente. Uma vez que o cliente decida compartilhar seus dados financeiros com outras instituições, terá diversas opções concorrentes ao seu alcance, possibilitando a tomada de decisão quanto à migração total ou parcial de suas operações ou negócios.

É fundamental ressaltar que o cliente é proprietário de seus próprios dados e possui total liberdade de escolha da instituição financeira com a qual deseja se relacionar. Isso contrasta com a situação atual, na qual as instituições financeiras detêm os dados financeiros do cliente e, com base nessas informações privilegiadas, determinam exclusivamente as condições dos produtos e serviços.

Para as instituições financeiras, o Open Finance implicará, entre outros aspectos, na necessidade de aprimorar a eficiência financeira, a fim de oferecer produtos e serviços com preços mais competitivos, bem como de desenvolver um relacionamento mais próximo com o cliente, buscando compreender cada vez mais suas necessidades e condições reais.

Nesse contexto, é essencial que o conceito de Customer Centricity, com o cliente no centro da estratégia de negócios, seja priorizado pelas instituições, especialmente por meio de um eficaz Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente. É fundamental conhecer as necessidades dos clientes antes de oferecer produtos e serviços, elevando significativamente a experiência do usuário nas transações financeiras.

As Cooperativas Financeiras destacam-se nesse cenário devido à sua grande vantagem competitiva: os usuários são também acionistas, o que permite um profundo conhecimento das necessidades de seus clientes e das comunidades onde atuam. No entanto, é crucial observar uma questão importante do Open Finance: a urgente necessidade de melhorar o Índice de Eficiência, especialmente reduzindo os custos com estruturas organizacionais sobrepostas e ampliando a base de clientes por meio do aprimoramento do Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente.

Portanto, o Open Finance representa a democratização dos serviços financeiros, conferindo aos clientes uma maior liberdade de escolha e exigindo das instituições financeiras um foco maior na melhoria da qualidade dos produtos e serviços, bem como na ampliação da experiência de seus clientes.

Neilson Oliveira

Consultor e Fundador, EAGLE Consultants Hub

Com 30 anos de experiência no Sistema Financeiro Nacional, atuou como Executivo e Conselheiro em entidades-chave do Cooperativismo Financeiro Brasileiro.

www.linkedin.com/in/neilsonsoliveira