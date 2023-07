Nubank confirma adesão ao programa Desenrola

O banco disse que dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo

O Nubank confirmou por meio de nota que, após concluir a análise técnica dos requisitos já disponíveis do Desenrola, irá participar do programa.

O banco disse que dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo.

“O Nubank informará, oportunamente, as condições e critérios para renegociações no âmbito do programa, assim como os canais de atendimento que serão disponibilizados”, diz a nota.

Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha estimado que a desnegativação de dívidas na primeira fase do Desenrola pode chegar a R$ 200 milhões se houver a adesão do Nubank e o número de CPFs atingidos poderia passar de 1,5 milhão para 2,5 milhões.

Estadão conteúdo