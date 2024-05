Nubank chega a R$ 300 bi em valor de mercado e ultrapassa Itaú

TAMARA NASSIF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Nubank ultrapassou o valor de mercado do Itaú Unibanco nesta terça-feira (28) em R$ 12 bilhões, tornando-se o banco mais valioso da América Latina.

A instituição financeira digital atingiu US$ 58,22 bilhões, que equivale a R$ 300 bilhões na atual cotação, enquanto o Itaú marcou R$ 288,59 bilhões.

O dado leva em conta a variação cambial diária, uma vez que os papéis do Nubank são negociados em Nova York, e o desempenho das ações de cada banco na Bolsa de Valores. Nesta terça, o banco digital teve valorização de 3,92% nos Estados Unidos, ao passo que o Itaú perdeu 0,54% na B3.

Em um ano, as ações do Nubank subiram cerca de 80%, repercutindo principalmente a virada da operação de prejuízo para lucro entre 2022 e 2023.

Em balanço divulgado no início de maio, a fintech afirmou ter batido a meta de 100 milhões de clientes no Brasil, no México e na Colômbia, além de ter atingido a marca de US$ 1 bilhão (R$ 5,15 bilhões) em lucro líquido no ano de 2023. No quarto trimestre do ano passado, os ganhos líquidos foram de US$ 360,9 milhões (R$ 1,8 bilhão) -seis vezes mais do que o resultado do mesmo período de 2022.

O Itaú, por sua vez, registrou lucro líquido de R$ 35,6 bilhões no ano passado, um aumento de 15,7% em relação ao resultado de 2022. Até o final do ano passado, dado mais recente disponível, eram 100,7 milhões de clientes.

Essa não é a primeira vez que o Nubank ultrapassa o Itaú em capitalização. Na primeira semana após o IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês), o banco digital foi avaliado pelos investidores em cerca de US$ 41,5 bilhões (R$ 231,45 bilhões). À época, o Itaú valia R$ 210,26 bilhões.