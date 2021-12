Novo relatório deixa fundo eleitoral em R$ 4,962 bilhões para 2022

Com essa verba, líderes do Centrão concordam em votar o Orçamento nesta terça-feira, 21

Por Daniel Weterman e Iander Porcella

Os parlamentares deixaram o fundo eleitoral em R$ 4,962 bilhões para 2022. Com essa verba, líderes do Centrão concordam em votar o Orçamento nesta terça-feira, 21, na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e no plenário do Congresso.

Na prática, o recurso para o financiamento das campanhas políticas no ano que vem será 144% maior do que o valor destinado na eleição de 2020, de R$ 2 bilhões. É mais do que o dobro do gasto para irrigar as candidaturas. Caciques do Centrão dizem nos bastidores que, dessa forma, a peça orçamentária será aprovada.

Estadão Conteúdo