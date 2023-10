Nos EUA, Tesla reduz preços dos veículos Model 3 e Model Y

Os preços dos carros de longo alcance e de desempenho do Modelo 3 foram reduzidos para US$ 45 990 e US$ 50.990, respectivamente

A Tesla reduziu os preços de seus veículos Modelo 3 e Modelo Y nos Estados Unidos, segundo seu site. Na quinta-feira, 5, a empresa de veículos elétricos reduziu o preço de seu Modelo 3 com tração traseira de US$ 40.240 para US$ 38 990, de acordo com seu site. Os preços dos carros de longo alcance e de desempenho do Modelo 3 foram reduzidos para US$ 45 990 e US$ 50.990, respectivamente.

A empresa também reduziu o preço de seu veículo de longo alcance Modelo Y de US$ 50.490 para US$ 48.490. O preço do carro de desempenho Modelo Y foi reduzido para US$ 52.490.

A Tesla reduziu os preços de seus veículos nos EUA várias vezes este ano. Em abril, ela reduziu os preços de seus veículos Modelo S e Modelo X em US$ 5 mil cada para os modelos básicos. A fabricante de veículos elétricos baixou os preços dos dois modelos novamente em 1º de setembro.

Estadão Conteúdo