Nome sujo: entenda o que significa e quais as consequências

Ter o nome sujo é uma das consequências mais comuns entre as pessoas que estão passando por crises financeiras, pois, com esta restrição, o indivíduo passa a enfrentar algumas resistências para conseguir crédito, o que impacta negativamente várias áreas de sua vida.

Vale ressaltar que, com a pandemia, muitas pessoas perderam sua principal fonte de renda, e ainda que muitas delas tenham se reinventado e buscado alternativas para driblar a crise, grande parte das famílias acumulou dívidas. Devido, principalmente, à falta de capital para arcar com suas despesas, o que ocasionou um aumento considerável de pessoas com o nome restrito.

Para você entender mais sobre o assunto, continue a leitura!

O que significa estar com o nome sujo?

Ter o nome sujo significa que o CPF (Cadastro de Pessoa Física) de uma pessoa está restrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso quer dizer que esta pessoa possui dívidas não pagas em alguma instituição, que variam entre bancos, lojas de departamentos e outros estabelecimentos.

Com o CPF restrito pode-se ter maior dificuldade para conseguir crédito com outras instituições, o que impacta muito na sua vida financeira. Isso demonstra que você é um mau pagador, pois não cumpriu com os compromissos financeiros, além de aumentar as chances de uma nova inadimplência.

Com essa baixa credibilidade, será muito mais difícil uma credora querer conceder crédito novamente para você, ou ainda, conseguir boas oportunidades de acordos, como os créditos com baixas taxas de juros e maiores prazos para pagamento.

Por isso, nesses casos, o melhor caminho é identificar a dívida e entrar em contato com a instituição para realizar uma negociação, a fim de quitar o que deve e remover seu CPF da restrição.

Como saber se o nome está sujo?

Para saber como consultar a situação do CPF, basta acessar as plataformas dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Será necessário realizar um cadastro para obtenção do login e senha. Após é só logar e já na primeira página aparecerá as informações. Veja mais detalhadamente como consultar a situação do CPF grátis e de maneira rápida!

É possível ter acesso às restrições do CPF em questão com todos os seus detalhes. Dependendo do caso, é possível fazer a negociação da dívida ali mesmo e já se organizar para fazer o pagamento das parcelas, com condições especiais.

Quais as consequências de estar com o nome sujo?

O nome negativado pode acarretar consequências nada agradáveis para o devedor, uma vez que, nesta situação, muitas dificuldades podem implicar no mercado de crédito, em especial aquelas que precisam passar por análise de crédito para serem concedidas a uma pessoa. Por isso, confira as dificuldades enfrentadas por uma pessoa com restrições em seu CPF:

1. Dificuldade em conseguir aprovação em linhas de crédito

Esta, sem dúvidas, é uma das principais limitações que um nome restrito pode atribuir a um CPF. Pois, uma vez que um nome se torna restrito, na maior parte das vezes, o cliente não consegue uma concessão de crédito. Dessa forma, cartões de crédito, parcelamentos via carnê não são concedidos a ele.

E os impactos não param por aí. Seja para comprar uma casa, um carro ou solicitar um empréstimo, ao realizar uma análise de crédito do cliente, o mesmo aparece com restrições e já é barrado, por ser considerado que ele não é um bom pagador e as chances de não cumprimento dos pagamentos são altas.

2. Ter a abertura de conta-corrente negada

Ter uma conta-corrente é essencial para realizar a movimentação financeira, pois com ela pode-se comprovar a renda e manipular os valores mensalmente. Uma pessoa com restrição no nome pode ter dificuldade em abrir uma conta, já que durante o cadastro para a abertura de contas, é natural que a análise de crédito seja realizada, e com essa situação a abertura não é concedida.

3. Ser protestado em cartório

O devedor pode ser acionado por um cartório, uma vez que não realiza o pagamento de uma dívida. A instituição financeira, munida de uma documentação que comprove o débito, pode protestar o não recebimento do pagamento.

O cartório onde esse protesto foi feito envia ao devedor uma notificação extrajudicial, seja pessoalmente, via publicação em edital ou aviso de recebimento.

Notificado, o devedor precisa realizar o pagamento do valor em aberto com juros e correção monetária em até três dias úteis e, caso o pagamento não aconteça, o cartório onde o protesto foi feito notifica os Órgãos de Proteção ao Crédito sobre o devedor, incluindo seu nome na restrição. Também pode levar à cobrança judicial da dívida.

4. Receber processos judiciais

Credores podem acionar a justiça para que os valores devidos sejam pagos com juros e correções monetárias. Isso geralmente acontece quando o devedor é notificado de sua dívida, mas não realiza o pagamento. O credor realiza uma ação na justiça, acionando o juiz para forçar o pagamento do valor em aberto.

Dessa forma, pode haver a penhora de bens, como imóveis ou automóveis em nome do devedor, bloqueio de salário, leilão de bens para quitação do valor. A depender dos casos, a ação pode levar anos para ser resolvida, mas a dívida continuará existindo.

5. Dificuldades em alugar moradias por imobiliárias

Se uma pessoa com o nome restrito deseja alugar uma casa por uma imobiliária, o processo tende a ser mais difícil. Isso porque, durante o processo de aluguel deste imóvel, análises de crédito são realizadas a fim de ter acesso ao histórico financeiro do cliente, e uma vez que o nome aparece restrito, muitas vezes o trâmite não consegue ser concluído.

6. Desenvolver problemas de saúde

Apesar dos diversos impactos na vida financeira que uma pessoa pode ter por estar com seu nome restrito no mercado, problemas de saúde podem ser desenvolvidos. É muito comum ouvir que, por conta das dívidas acumuladas, pessoas começam a desenvolver sintomas de depressão, aumento do estresse, insônia, ansiedade e outras síndromes que impactam sua qualidade de vida.

É necessário ressaltar que, apesar de ser algo absolutamente incômodo, a aquisição de dívidas e a perda do controle financeiro podem ser ocasionadas por diversos fatores, por isso, é importante não se culpar diante desse fato.

O nome sujo pode acarretar diversas dificuldades na vida das pessoas, que podem impossibilitar seu poder de compra e maior liberdade financeira.