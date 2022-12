‘Não sabemos quando iremos parar de elevar juros”, diz vice-presidente do BCE

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse que a instituição não sabe quando irá parar de aumentar suas principais taxas de juros

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta segunda-feira, 19, que a instituição não sabe quando irá parar de aumentar suas principais taxas de juros Na última quinta-feira (15), o BCE elevou juros em 50 pontos-base e sua presidente, Christine Lagarde, sugeriu que mais aumentos da mesma magnitude precisarão ser implementados nas próximas reuniões da autoridade monetária.

Guindos, que falou durante fórum econômico em Madri, a capital espanhola, disse que as medidas de aperto monetário tomadas pelo BCE até agora – num momento em que a zona do euro convive com inflação próxima de níveis recordes – ainda não são suficientes. Afirmou ainda que o BCE irá avaliar a possibilidade de aperto quantitativo em junho, mas ressaltou que os dirigentes da instituição terão de ser cautelosos.

Estadão Conteúdo