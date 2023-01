Na Argentina, Lula diz que BNDES vai voltar a ajudar países vizinhos

A fala do presidente Lula (PT) ocorreu durante um encontro com o presidente da Argentina, Alberto Fernández

O presidente Lula (PT) afirmou nesta segunda-feira (23) que o BNDES (Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai voltar a ajudar a financiar projetos e a outros países vizinhos.

A fala do petista ocorreu durante encontro com o presidente argentino, Alberto Fernández.

O QUE DISSE LULA

– Que o BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil;

– O objetivo, segundo ele, é também ajudar empresas brasileiras no exterior e a outros países vizinhos

– Em dezembro, antes do fim do governo Bolsonaro. Autoridades argentinas chegaram a anunciar que o BNDES financiaria até US$ 689 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões, em cotação atual) para o projeto.

– Na ocasião, o banco, à época ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL), emitiu uma nota negando a operação.