Celac: Lula diz ter orgulho da participação de Cuba e defende fim de bloqueio

Aliado histórico do regime cubano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa do fim do bloqueio econômico sobre a ilha. Em discurso na Casa Rosada, em Buenos Aires, após reunião com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, o petista afirmou ter orgulho da participação de Cuba na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Nesta terça, 24, Lula participa da cúpula da Celac em Buenos Aires. “Eu espero que logo, logo Cuba possa voltar a um processo de normalidade, que se acabe o bloqueio à Cuba que já dura mais de 60 anos sem nenhuma necessidade, porque os cubanos não querem copiar o modelo brasileiro, não querem copiar o modelo americano, eles querem fazer o modelo deles”, disse Lula no discurso. Leia também PF conclui que Colômbia foi mandante do assassinato de Bruno e Dom

Fernández diz que Argentina tem ‘inveja’ do BNDES Para o presidente, a Celac foi uma “inspiração extraordinária”, também por ser uma possibilidade de reunião dos países da América Latina sem Estados Unidos e Canadá. “Nós não nascemos para ser pobres. Nós queremos ser desenvolvidos. Nós queremos crescer economicamente. A nossa gente não quer ser miserável, quer ser de classe média e é para isso que a gente tem que lutar, para esse povo viver dignamente na América Latina e isso é possível. Nós já conseguimos uma vez. A Argentina também já conseguiu. E a gente vai conseguir outra vez. E eu espero que a Venezuela e Cuba façam aquilo que quiserem e nós não temos que nos meter”, declarou Lula na Casa Rosada. Estadão Conteúdo