Multiplan tem lucro líquido de R$ 247,2 milhões no 2º trimestre, alta de 43,3%

A Multiplan apresentou lucro líquido de R$ 247,2 milhões no segundo trimestre de 2023, alta de 43,3% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado nesta quinta-feira, 27. A melhora do resultado foi puxada pelo aumento das receitas com alugueis de lojistas, estacionamentos e vendas de imóveis.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 369,3 milhões, crescimento de 28,4% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda cresceu 7,6 pontos porcentuais, para 73,5%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 286,3 milhões, avanço de 23,6%, enquanto a margem FFO teve um aumento de 10,6 pontos porcentuais, para 52,3%.

Excluindo o efeito da remuneração por ações, o Ebitda ajustado foi de R$ 384,7 milhões, alta de 29,6%, e o FFO ajustado, de R$ 301,7 milhões, alta de 25,2%.

A receita líquida totalizou R$ 502,3 milhões, alta de 15,1%. A receita com locação de espaços nos shoppings cresceu 6,4%, para R$ 399 milhões, com reajuste nos valores dos aluguéis. A receita de estacionamentos aumentou 17,6%, chegando a R$ 72,140 milhões, devido ao aumento no fluxo de carros e subida no valor das tarifas. Além disso, a companhia ainda dobrou o faturamento com venda de imóveis, para R$ 25,409 milhões.

As despesas gerais e administrativas da Multiplan caíram 1,6%, para R$ 43,8 milhões, devido, principalmente, a menores despesas com marketing.

A melhora nos resultados também se deve à melhora da linha de ‘outras despesas’, que, no balanço do ano passado teve um impacto de R$ 20 milhões por eventos não recorrentes, mas neste ficou em apenas R$ 580 mil.

A companhia reportou ainda uma redução de 34% na linha de depreciação e amortização, devido ao fim da depreciação de instalações, máquinas e equipamentos em três shoppings, inaugurados em 2012.

