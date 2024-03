Mover será regulamentado até o final do mês, diz Alckmin

TAMARA NASSIF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O programa de Mobilidade Verde do governo federal, o Mover, deve ser regulamentado até o final do mês de março, afirmou o vice-presidente e ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (5) no I Encontro Nacional da Indústria e Serviços, organizado pela Apex, na sede da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na capital paulista.

O evento também contou com a presença do presidente da Fiesp, Josué Gomes, e do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

“A regulamentação do Mover deve acontecer já nas próximas semanas. Até o final do mês esperamos estar com a regulamentação já publicada”, afirmou Alckmin.

Substituto do Rota 2030, o Mover é um programa federal que visa estabelecer um plano estratégico para o desenvolvimento do setor automotivo no Brasil.

De acordo com o que foi anunciado pelo governo, o Mover amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva e estimula a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística.

Nessa nova etapa, o programa quer incentivar a descarbonização, com estímulo à produção de novas tecnologias, a promoção do uso de biocombustíveis e outras energias alternativas.

O Mover, de acordo com Alckmin, vai promover uma redução de R$ 3,5 bilhões em impostos no setor para incentivo à descarbonização e à inovação tecnológica.

É na esteira do programa que ocorre o anúncio de investimento de R$ 11 bilhões pela Toyota, divulgado pelo vice-presidente na segunda-feira (4). A montadora japonesa está desenvolvendo novos modelos híbridos flex, e o primeiro tem lançamento previsto para o início de 2025. Será o SUV compacto Yaris Cross, que poderá rodar com etanol, gasolina e eletricidade.

A expectativa é que, com o Mover, mais montadoras anunciem investimentos de grande porte no país.