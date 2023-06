Moedas: dólar avança, apoiado por euro fraco após dados e cautela geral

Entre moedas emergentes, a lira turca renovou mínimas históricas, com investidores ainda cético sobre o quadro no país

O dólar se valorizou nesta sexta-feira, 23, apoiado em geral por um quadro de cautela sobre a atividade global. No caso do euro, houve fraqueza após dados de atividade da região, com a libra também exibindo sinal negativo. Entre moedas emergentes, a lira turca renovou mínimas históricas, com investidores ainda cético sobre o quadro no país.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 143,79 ienes, o euro recuava a US$ 1,0891 e a libra tinha baixa a US$ 1,2713. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou alta de 0,50%, a 102,903 pontos, com avanço de 0,65% na comparação semanal.

O dólar já subia ante euro e libra logo cedo, após dados fracos da Europa. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro recuou a 50,3 em junho, na mínima em cinco meses, na pesquisa da S&P Global, e abaixo da previsão de 52,5 dos analistas ouvidos pela FactSet. No Reino Unido, o PMI composto registrou baixa a 52,8 em junho, também abaixo do esperado. Nos EUA, o dado também frustrou a expectativa, e a Capital Economics apontava em relatório que os números de hoje mostraram que as economias desenvolvidas enfraqueciam no segundo trimestre.

O quadro de cautela apoiou o dólar. Entre dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Mary Daly considerou mais duas altas uma projeção “razoável” para os juros neste ano, enquanto Raphael Bostic (Atlanta) voltou a defender manutenção da política monetária.

Ante moedas emergentes, o dólar superou a marca de 25 liras, nova máxima histórica. Mesmo com a mudança no comando do banco central e a elevação de juros nesta semana, investidores seguem desconfiados sobre a trajetória da Turquia. No horário acima, o dólar avançava a 25,2235 liras. Na Argentina, o dólar no mercado paralelo, conhecido como dólar blue, avançou no dia, segundo a imprensa local, a 495 pesos no fim da tarde, com o país ainda tentando renegociar acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), em quadro de inflação elevada e incerteza eleitoral neste ano. No horário citado, o dólar avançava a 253,0265 pesos argentinos.

