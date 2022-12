Ministério divulga resultado do concurso do INSS

O edital informa, por ordem alfabética, a nota final nas provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos e o número de acertos

Renato Carvalho

São Paulo, SP

O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou o edital com o resultado final do concurso para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O resultado final pode ser consultado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (22).

A consulta ficou fora do ar pela manhã, devido à alta procura. A Cebraspe não comentou a instabilidade até a publicação deste texto.

O edital informa, por ordem alfabética, a nota final nas provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, o número de acertos na prova de conhecimentos específicos e a nota final das provas objetivas. Os dados estão separados de acordo com a gerência executiva para a qual o candidato se inscreveu.

Foram abertas mil vagas para a função de técnico do seguro social, e mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram. Na média nacional, a concorrência foi de 1.024 pessoas por vaga. Mas a relação de candidato por vaga varia de acordo com a gerência regional em que foi realizada a inscrição. Por região, a cidade de São Paulo liderou, com 8.534 candidatos por oportunidade. O Distrito Federal teve uma disputa de 7.599 inscritos para cada vaga.

As mil vagas foram distribuídas por 97 gerências executivas do INSS localizadas em todo o país. Do total, 702 postos foram abertos para ampla concorrência, 98 para pessoas com deficiência e 200 para candidatos negros.

O cargo de técnico do seguro social exige ensino médio completo e tem salário de até R$ 5.905,79 para jornada de 40 horas semanais.

Essa remuneração inicial bruta corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

Os candidatos aprovados nas vagas reservadas para pessoas com deficiência passarão por uma avaliação biopsicossocial, marcada para o dia 8 de janeiro. Além do documento de identidade, é necessário apresentar um parecer, elaborado em até 12 meses antes da realização da avaliação, que ateste o tipo e o grau de deficiência.

Já os candidatos que se autodeclaram negros terão que passar por um procedimento de heteroidentificação, a ser realizado também no dia 8. Quem se recusar a realizar esse processo será eliminado do concurso. Haverá uma comissão com cinco membros para realizar essa avaliação.

Os candidatos aprovados nestas condições especiais deverão acessar a página da Cebraspe, que organizou o concurso, a partir do dia 3 de janeiro, para verificar horário e local para realizar esses procedimentos.

A realização do concurso do INSS foi marcada por uma sequência de falhas, como o atraso na divulgação dos locais de prova. A procura para se inscrever foi tão grande que o site da organizadora saiu do ar e foi necessário prorrogar o período de inscrições por mais um dia. No Twitter, candidatos também relataram dificuldade para conseguir fazer a inscrição por problemas para recuperar a senha, fazer um novo cadastro ou apresentar o pedido de isenção à organizadora da seleção.

As provas para os candidatos que concorrem à gerência executiva de Guarulhos (Grande São Paulo) tiveram que ser canceladas e refeitas, após confusão e atraso na chegada do material. Os exames foram remarcados para nova data.

Esse é o terceiro ano em que a Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organiza o processo seletivo, que em 2022 conta com mil vagas e mais de um milhão de inscritos.