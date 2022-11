Ministério da Economia confirma escolha de Ilan Goldfajn para presidência do BID

O processo para a presidência do BID contou com a participação de candidatos de Argentina, Brasil, Chile, México e Trinidad e Tobago

O ministério da Economia confirmou oficialmente a escolha de Ilan Goldfajn neste domingo para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). “O resultado foi conquistado após campanha liderada pelo Ministério da Economia. O candidato brasileiro alcançou ampla maioria, superando os critérios de porcentual do capital votante do Banco e de apoio regional, o que permitiu que a eleição fosse concluída na primeira rodada”, enfatizou a Pasta por meio de nota divulgada neste domingo, 20.

Durante a semana, o ex-ministro da Fazenda e então um dos membros do governo de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, Guido Mantega, havia solicitado ao BID um adiamento da escolha de seu presidente. A ideia era indicar um nome que potencialmente fosse alinhado com a futura administração, mas depois da negativa da instituição, houve um aceno diplomático do Brasil reforçando que apoiaria o nome de Ilan.

O comunicado salientou que se trata da primeira vez que um brasileiro comanda a instituição, após ser estabelecida em 1959 e presidida por cidadãos de México, Chile, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos da América. A Economia comentou também que o BID é a maior instituição financeira multilateral de fomento e integração do mundo e que atua em áreas como educação, saúde e infraestrutura para proporcionar qualidade de vida à população da América Latina e Caribe, sendo a principal fonte de financiamento para o desenvolvimento na região.

“A vitória do candidato é reconhecimento da plataforma apresentada pelo Brasil para o Banco que prioriza três eixos centrais”, trouxe a nota, destacando a infraestrutura física e digital, com mobilização de recursos privados e criação de oportunidades para a integração regional; o combate à pobreza, desigualdade e insegurança alimentar; e a mudança do clima e biodiversidade.

O processo eleitoral para a presidência do BID contou com a participação de candidatos de cinco países membros: Argentina, Brasil, Chile, México e Trinidad e Tobago. Os candidatos participaram de sabatina com representantes dos países que integram o Banco, no dia 13 de novembro, o que permitiu apresentarem suas prioridades para o BID e sugestões para a instituição contribuir a recuperação econômica da região.

Sobre Goldfajn, a Economia ressaltou que ele possui trajetória de destaque nos setores público e privado, além de ter experiência reconhecida como acadêmico. Ilan foi presidente do Banco Central do Brasil, entre os anos 2016 e 2019, e recentemente exerceu a posição de Diretor do Departamento de Hemisfério Ocidental no Fundo Monetário Internacional (FMI).

Estadão Conteúdo