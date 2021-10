Milhas do cartão podem dar descontos expressivos na compra de passagens

Cada real que sai do bolso pode e deve ser transformado em pontos, afirma criador do Papo de Holder

Levantamento realizado pela Decolar apontou aumento de 63% na procura por viagens para o final de ano. É neste momento que usuários de cartão de crédito devem se atentar para realizar a melhor compra de passagens aéreas, pois podem conseguir boas vantagens com os pontos acumulados e aproveitar ainda mais sua viagem. O especialista em cartões de crédito e milhas aéreas José Passos da Silva Neto, criador do Papo de Holder, afirma que os brasileiros precisam aprender a resgatar esses benefícios.

“Muitos brasileiros ainda não sabem como resgatar esses pontos”.

Segundo José Passos, nos últimos 12 meses as companhias aéreas junto aos programas de fidelidade realizaram diversas promoções que davam oportunidade de transferência de pontos de maneira bonificada.

Promoções como 110% de bônus para LatamPass e 100% para Smiles têm sido recorrentes. “Esses são os melhores momentos para transferir seus pontos do cartão de crédito. Dessa forma você consegue dobrar seu número de milhas para garantir uma boa viagem”, ressalta.

José Passos explica, ainda, que uma viagem pode sair muito mais em conta com milhas aéreas a baixo custo. “Muitas vezes aquela viagem de fim de ano sai totalmente de graça, apenas usando as milhas acumuladas durante o ano e transferindo em momentos oportunos”, alerta.

O especialista em cartões e milhas destaca, ainda, que sempre é hora de começar a usar o cartão de maneira inteligente. “Cada real que sai do bolso pode e deve ser transformado em pontos”, conclui.

Dicas para potencializar o uso

O especialista lembra que o benefício existe e tem que ser usado por quem utiliza o cartão de crédito diariamente. Mas o uso correto é o ideal para aumentar o poder de compra com as milhas.

Para isso, José Passos da Silva Neto detalhou algumas dicas importantes para potencializar o uso do benefício.

O primeiro passo é verificar o custo do cartão de crédito que você utiliza e tentar diminuir. Você também deve verificar se o seu cartão possui critério claro de isenção de anuidade. Se não houver, negocie com o seu banco.

A segunda dica é entender os benefícios do seu cartão de crédito. Ele te dá pontos? Em qual programa ele pontua? É um cartão que dá quantos pontos por dólar ou real gasto? Tudo isso é importante para analisar o custo benefício do seu cartão.

Outros benefícios também são importantes, como a entrada gratuita em salas VIPs nos aeroportos que alguns cartões Blacks também oferecem.

Claro, usar sempre o cartão para acumular o maior número de pontos possíveis é regra básica.

Inclusive, apesar de estar ainda fora da cultura do brasileiro, uma alternativa importante que pode mudar suas finanças com o acúmulo de pontos é utilizar o cartão para pagar contas e boletos no crédito por meio de carteiras digitais. O aplicativo 99, por exemplo, permite o pagamento de boletos sem taxas no limite de 5 mil reais por mês.

Dica extra: usar as janelas de transferências bonificadas para maximizar o acúmulo de milhas nos programas de milhagem das companhias aéreas como Smiles, LatamPass, Smiles e Tudoazul.