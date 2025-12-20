Mercosul destaca desapontamento com a não assinatura do acordo de parceria com a União Europeia

Os presidentes dos Estados partes do Mercosul expressaram desapontamento com a não assinatura do acordo de parceria entre Mercosul e União Europeia (UE) durante a 67ª Cúpula de presidentes do bloco econômico neste sábado, 20, conforme previsto para a ocasião, por falta de consenso político sobre o acordo nas instâncias comunitárias europeias.

É o que consta em comunicado conjunto assinado pelos chefes de Estado do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e pelo ministro das Relações Exteriores da Bolívia.

Ainda assim, os países manifestaram confiança de que a UE finalizará os trâmites internos que permitam aos países europeus assinar o acordo com o bloco econômico, “para que a Presidência Pro Tempore de turno e os Estados Partes possam eventualmente fixar uma possível data para a assinatura”.

Segundo comunicado, o “texto do acordo é resultado de um equilíbrio cuidadosamente alcançado após 26 anos de negociações e que sua assinatura daria uma sinalização positiva ao mundo na atual conjuntura internacional, fortalecendo a integração entre os dois blocos”.

A cúpula de líderes do Mercosul estava inicialmente marcada para o começo de dezembro. Porém, foi adiada para este sábado, 20, a pedido da União Europeia, que esperava uma votação no Parlamento Europeu esta semana que desse o aval para o acordo com o bloco sul-americano.

Com a recusa da Itália em fechar o acordo agora, a assinatura foi postergada.

