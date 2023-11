Mercado vê inflação de 4,53% e PIB de 2,84% no ano

O resultado está abaixo do teto da meta (4,75%), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo

Nova edição do Boletim Focus, compilação de projeções feita pelo Banco Central, indicou nova queda nas estimativas do mercado para a inflação neste ano, que caiu de 4,55% para 4,53%. Um mês antes, a mediana era de 4,63%. O resultado está abaixo do teto da meta (4,75%), evitando o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo – depois de 2021 e 2022. Para 2024, foco da política monetária, a projeção de bancos e consultorias seguiu em 3,91%.

Já a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano registrou leve redução – de 2,85%, na pesquisa divulgada na semana passada, para 2,84% agora. Há um mês, o mercado estimava espaço para uma variação de 2,89%. Em relação a 2024, a mediana seguiu em 1,50%, mesmo patamar de um mês atrás.

Ainda segundo o Focus, a previsão para a taxa básica de juros (Selic) no fim do atual ciclo de cortes (que deve ser estender até o fim do próximo ano) é de 9,25%. Não houve alteração em relação à estimativa da semana passada.

Estadão Conteúdo