Mercado sustentável está entre os que mais crescem no mundo

A pandemia e a crise econômica não afetaram os segmentos de produtos sustentáveis e nem tão pouco o mercado online destes itens. É o que revela levantamento feito pela Economist Intelligence Unit (EIU), a pedido da WWF em 54 países: segundo o estudo, as buscas na internet por produtos sustentáveis tiveram crescimento de 71% nos últimos cinco anos. Somente no Brasil, os comentários na internet relacionados ao assunto aumentaram 82% no período analisado e o volume de notícias cresceu 60%. Mais do que isso, a crise sanitária foi responsável por alavancar a consciência ambiental de consumidores em todo o mundo. De acordo com pesquisa sobre desenvolvimento sustentável encomendada pela Mastercard, 85% dos brasileiros estão mais conscientes sobre o impacto no meio ambiente desde o início da pandemia, impulsionados principalmente pelas redes sociais.

Esta conscientização traz como consequência o aumento na procura e no consumo de produtos sustentáveis, além de estimular o interesse em fazer deste hábito um estilo de vida. Dados da Nielsen mostram que um consumo sustentável já está entre os três maiores fatores de decisão de compra de 32% dos brasileiros.

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE em 2018, 14% da população brasileira já se declarava vegetariana, representando mais de 30 milhões de pessoas, das quais cerca de 5 milhões já eram veganas Somente nas regiões metropolitanas do Brasil o público vegano e vegetariano cresceu 75% nos últimos 6 anos. No mesmo período, o volume de buscas pela palavra “vegano” nas principais ferramentas de busca online aumentou em 1.300%.

Recentemente, o estudo “Crescimento do Consumo Sustentável Online”, conduzido pelo Mercado Livre, uma das principais empresas de tecnologia para e-commerce e serviços financeiros da América Latina, indicou um crescimento significativo de buscas e compras na seção de produtos sustentáveis. Entre junho de 2019 e maio de 2020, 2,5 milhões de usuários em toda a América Latina compraram produtos com proposta sustentável – só do Brasil, foram 1,4 milhões de consumidores.

Há muitas variáveis que determinam a sustentabilidade de um produto e seu resultado final impacta diretamente na decisão do consumidor. Apesar de o setor de produtos orgânicos ter crescido em média 130% nos últimos 5 anos e o de produtos vegetarianos apresentado aumento médio de 40% ao ano no mesmo período [Fonte: Nielsen], encontrar em um único ambiente digital todos os itens necessários para a manutenção deste estilo de vida é tarefa impossível.

Para o empreendedor e vegetariano Raphael Schaffer Carvalho, “viver de forma sustentável vai muito além de adquirir alimentos, bebidas e produtos de limpeza ecologicamente corretos. É substituir toda e qualquer necessidade de consumo do dia a dia por produtos efetivamente naturais e ecológicos, até mesmo itens para o carro, por exemplo”. Carvalho sentiu na pele a dificuldade de fechar um carrinho de compras completo e decidiu transformar sua dor em um negócio totalmente dedicado ao consumo de produtos sustentáveis online. Assim fundou a Atlantikos, o primeiro marketplace do Brasil que reúne produtos veganos, ecológicos, naturais e orgânicos em um único ambiente virtual.

O objetivo é ajudar os players do mercado com soluções simples e eficientes para que consumidores encontrem grande variedade de produtos sustentáveis e para que empresas ampliem ou iniciem sua jornada de vendas através do meio digital. A empresa ainda contribui com ONGs, como a Prato Verde, a partir de doações de parte de seu faturamento bruto. ‘Tudo isso em prol de um futuro mais equilibrado’, afirma Carvalho

Em um segmento, de comércio eletrônico, que deve fechar 2021 com uma movimentação de US$ 2,7 trilhões (Fonte: finaria.it), Carvalho encontrou no Marketplace a solução para a jornada de compra completa do consumidor de produtos sustentáveis, contribuindo para a evolução deste nicho de mercado

