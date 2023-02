Mercado imobiliário: o que esperar para 2023?

O que esperar do mercado imobiliário em 2023? As previsões para o cenário neste ano são bastante otimistas, prometendo inovação para o setor.

A retomada do segmento de moradias econômicas com incentivos imobiliários do governo, expectativa de juros mais baixos e mercado aquecido em consequência são algumas das especulações para este ano.

O uso de tecnologia como aliada também vem com bastante força em 2023, possibilitando negociações e transações mais práticas e menos burocráticas.

Perspectiva de 2023 para o mercado imobiliário

Segundo levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC – os resultados dos últimos anos corresponderam às expectativas, especialmente em 2022, onde aproximadamente 55% dos empresários do ramo imobiliário afirmaram que as vendas correspondiam às metas do início do ano.

A tendência é que esse comportamento se repita em 2023, levando em conta o cenário mais previsível na economia. As expectativas mostram que o mercado imobiliário está bem aquecido, e tende a seguir essa linha pelos próximos anos.

Mudanças notáveis

O ano de 2023 já começou trazendo algumas mudanças importantes que podem ter um grande impacto no ramo de construção e vendas de imóveis:

Programa “Minha Casa, Minha Vida”

O governo federal já sinalizou que o acesso à moradia popular será uma prioridade para 2023, aumentando as linhas de crédito. Com isso, as previsões mostram uma expansão no mercado de imóveis e economia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O programa Minha Casa Minha Vida já retornou com um passivo de mais de 130 mil unidades que estão atrasadas ou paralisadas desde 2009.

Construção sustentável

Saiu a aprovação da lei que visa diminuir o IPTU cobrado sobre imóveis sustentáveis, o que auxilia no crescimento do setor. Além disso, esse olhar mais atento às questões ambientais é uma demanda que vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade nos últimos anos.

A volta aos escritórios

Após o período mais intenso da pandemia, a tendência é que as empresas retomem o trabalho em escritórios aos poucos, uma ótima notícia para o setor de locação de imóveis corporativos.

Built to suit

O modelo built to suit também é uma forte tendência do setor para esse ano, pois oferece às incorporadoras a oportunidade de atender um público que cresce cada vez mais, construindo instalações projetadas especialmente para locação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Principais estimativas para o mercado imobiliário em 2023

Em 2023, o uso da tecnologia como aliada vai trazer uma nova perspectiva para o mercado de imóveis, mas esse não é o único tópico que os empreendedores imobiliários devem mirar.

Versatilidade e praticidade

Durante a pandemia, as pessoas começaram a buscar por propriedades maiores e mais versáteis, para integrar home office, coworking, e seu próprio aconchego pessoal.

A tendência para 2023 é que essa busca se mantenha alta, os clientes vão buscar por plantas mais adequadas e formas de expandir as funcionalidades dos imóveis.

Soluções sustentáveis e projetos inteligentes

Um tópico de peso na atualidade é o desenvolvimento sustentável. Projetos com propostas sustentáveis e soluções inteligentes estão ganhando cada vez mais destaque no ramo imobiliário, e em 2023 essa estimativa tende a aumentar ainda mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um fator de vantagem, por exemplo, é a utilização de energia limpa e renovável, que além de seu papel na sustentabilidade, ainda ajuda a diminuir os gastos mensais com energia elétrica.

Mais tecnologia e menos burocracia

O uso da tecnologia é essencial para acompanhar as inovações em 2023, que a traz como aliada desde estratégias de marketing até a tokenização imobiliária.

Além disso, também terá grande participação nos processos, facilitando as negociações. Afinal, para poder fornecer processos rápidos, é preciso manter-se atento às tendências e recursos de automação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atendimento personalizado

Um atendimento personalizado que age diretamente nas necessidades do cliente é, sem dúvidas, um tópico imprescindível para o sucesso em qualquer área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a integração da tecnologia no ramo imobiliário, é possível oferecer um atendimento que otimize todo o processo, facilitando tanto para o consumidor, quanto para as imobiliárias e incorporadoras.

Como inovar em 2023?

Tendo em vista as expectativas para o mercado imobiliário em 2023, fica mais fácil entender o que pode ser feito para aproveitar o cenário positivo e acelerar seus resultados, oferecendo um serviço de alta qualidade para acompanhar a demanda:

Foque no cliente

Não podemos nos esquecer que a experiência do cliente é um dos pontos mais importantes em qualquer negócio, talvez até mesmo o mais importante de todos.

Para oferecer um atendimento de excelência, é necessário entender as necessidades e objetivos dos clientes para trazer uma solução personalizada, conquistando-os do início ao fim.

Usar dados como aliados

Ainda pensando no bom atendimento ao cliente, uma das melhores maneiras de garantir um atendimento adequado é com base na análise de dados dos seus clientes.

Usando as informações armazenadas, é possível entender mais a fundo as dores do cliente, e agir com a melhor solução possível para cada caso. Esse fator trabalha muito para aumentar a taxa de conversão.

CRM imobiliário

Para completar, existe uma ferramenta prática chamada de CRM (Customer Relationship Manager) que pode integrar ambos os tópicos vistos, de forma a otimizar seus processos e melhorar a experiência do cliente.

Um CRM imobiliário oferece armazenamento de dados relevantes sobre seus clientes, automatizando seus processos e auxiliando na busca de uma solução adequada para cada caso em particular.

O uso do CRM pode, inclusive, facilitar a gestão de seu negócio por meio de uma dashboard, com uma visualização ampla das principais informações.

Sem dúvidas, apostar na tecnologia é a maior agente quando se trata do futuro do mercado imobiliário em 2023.

O que esperar de 2023 para o mercado imobiliário?

Em resumo, o cenário para o mercado imobiliário em 2023 é bastante favorável, se as tendências forem devidamente aproveitadas.

É essencial que empreendedores do ramo imobiliário estejam sempre a par das novidades e inovações, para garantir uma melhoria contínua ao atendimento e prestação de serviços.

Acompanhar o avanço das tecnologias e saber usar bem as informações pode ser uma vantagem poderosa para potencializar seu negócio.

Autora: Karoline Krahl – Atua na área de marketing desde 2014, tendo trabalhado mais de 4 anos produzindo conteúdo e gerando leads para empresas do mercado imobiliário.