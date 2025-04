Mercadinhos de condomínio crescem 53% em 2024; supermercados caem 10%

GABRIELA CECCHIN

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os “mercadinhos de prédio” tiveram um crescimento de 53,5% em 2024, na comparação anual, segundo dados da Apas (Associação Paulista de Supermercados).

Aberta 24 horas por dia, sete dias por semana, a versão compacta do mercado tradicional costuma ficar nas áreas de lazer de edifícios residenciais ou comerciais. A um elevador de distância, a conveniência é o principal atrativo.

Enquanto isso, formatos tradicionais de supermercados e hipermercados registraram queda de 10,1% no mesmo período. Já hortifrútis cresceram 23,6%, minimercados avançaram 11,1%, e atacadistas, 8,1%.

Ao todo, existem 26.965 estabelecimentos do setor supermercadista no estado de São Paulo.

Destes, 65% são de micro e pequeno porte, 16% de médio porte e 19% de grande porte.

Para Carlos Correa, diretor-geral da Apas, o dado demonstra uma mudança no perfil do setor.

“Antes, as pequenas lojas cumpriam esse papel mercadinho de família. Hoje, tanto as pequenas quanto as médias redes apostam em relação mais próxima com os consumidores”, afirmou, em evento à imprensa nesta quarta-feira (23).

Um dos exemplos debatidos foi o da Oxxo, franquia mexicana de minimercados que chegou ao Brasil durante a pandemia e é associada da associação. “É um modelo para cidades com grande concentração demográfica e o custo imobiliário é muito alto, mas aqui no Brasil são 600 lojas, no México são 20 mil, e dá para ver a sede que eles têm de evoluir no país”, diz o diretor-geral.

MERCADOS ESTÃO OTIMISTAS

O setor supermercadista paulista ocupa 30,7% de participação no faturamento nacional e 2,8% no PIB (Produto Interno Bruto) do país. Em 2024, faturou R$ 328 bilhões, o que representa crescimento real de 3%, se comparado a 2023.

A cidade de São Paulo respondeu por 38,7% do saldo de novas lojas do setor em todo o estado, com 1.466 inauguradas e 434 fechadas no ano passado. A média geral de crescimento foi de 11%, observado principalmente em cidades do ABC, em Guarulhos e na Baixada Santista.

“Não estamos tão pessimistas quanto o mercado financeiro”, afirma Felipe Queiróz, economista-chefe da Apas. O grupo observa uma diminuição da inflação para alimentos como carne, óleo, arroz e produtos hortifrúti.

PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS TAMBÉM MUDA

O presidente da associação, Erlon Ortega, diz observar uma participação maior dos mais velhos em vagas de supermercado. Entre 2023 e 2024, houve crescimento de 1,2% na faixa etária acima de 50 anos.

O grupo é o que recebeu salário médio maior no ano passado, entre R$ 2.407 e R$ 2.506, e tem maior tempo de permanência na carreira, segundo o presidente.

A quantidade de mulheres em supermercados também aumentou, representando 75% das 22 mil novas vagas ocupadas em São Paulo em 2024. Setor tem 357 mil vagas abertas em todo o país.

Também houve aumento de funcionários com deficiência (alta de 24,2% entre 2020 e 2024, ante 14,7% do avanço total do setor). Felipe Queiróz acredita que dado está relacionado com um aumento de políticas de inclusão.