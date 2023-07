Maioria das novas empresas fecha em até cinco anos

Os primeiros anos de uma empresa são os mais difíceis. É um momento com muitas incertezas, em que ainda é preciso se posicionar no mercado. Por isso, 60% dos novos empreendimentos fecham em até cinco anos. Embora os motivos que levem a isso sejam variados, o momento de batizar o novo empreendimento é um dos mais importantes para o seu sucesso. Felizmente, hoje há programas gratuitos que oferecem diversas opções de nomes para negócios baseados no nicho de atuação.

Pense em quantas vezes você escolheu uma empresa por ter simpatizado com o nome – ou o contrário. Não raro deixamos de dar uma chance a um negócio porque o nome não nos convenceu, ou mesmo porque ele nos causou uma sensação ruim. E nem sempre percebemos isso acontecer, uma vez que, na maioria dos casos, esse processo é inconsciente.

Então, definir um bom nome para a sua empresa pode ser um dos passos mais importantes para o futuro dela. É claro que nem a melhor das escolhas vai funcionar se o serviço não estiver à altura. Mas, em inúmeros casos, um bom serviço pode ser ofuscado por um nome ruim – já que diversos clientes acabam optando por nem sequer conhecer o seu empreendimento.

Dessa forma, é importante dedicar tempo antes de batizar a empresa. Frequentemente não é possível ter a ajuda de outras pessoas nessa importante missão, o que reforça a relevância de um sistema gerador de nomes.

Ele vai dar diversas opções de acordo com o nicho de atuação e, portanto, facilitará a vida do empreendedor. Com bons nomes à disposição, caberá a ele optar por aquele que lhe parecer mais interessante.

No primeiro quadrimestre de 2023, foram abertas 1.331.940 empresas no Brasil, chegando à marca de mais de 21 milhões de CNPJs ativos no país. Desse total, 93,7% são micro ou pequenas empresas. E estas são as que mais sofrem para se manter vivas. Se 60% das empresas fecham em até cinco anos, quando analisamos especificamente essa categoria, vemos que a maioria não sobrevive nem aos dois primeiros anos.

Infelizmente, dessas 1,3 milhões de empresas abertas de janeiro a abril deste ano, muitas não vão perdurar. Em um cenário tão adverso, não é possível ser negligente com escolhas essenciais, como a do nome da empresa.

Geradores de nome, portanto, podem ser aliados importantes na hora de batizar o novo empreendimento, fazendo com que a escolha seja bastante assertiva. Afinal, o nome da empresa acaba sendo o cartão de visitas dela e é fundamental que ele dê as sinalizações e impressões corretas.