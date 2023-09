Lula pede reunião com chefes de Estado para resolver ou abandonar de vez acordo UE e Mercosul

Em março deste ano, os europeus apresentaram uma “carta adicional” com novas exigências ambientais que vão além do determinado pelo Acordo de Paris

PATRÍCIA CAMPOS MELLO

NOVA DÉLI, ÍNDIA (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva instou chefes de Estado e governo europeus a fazerem uma reunião com líderes do Mercosul para bater o martelo sobre o acordo UE-Mercosul até o final de 2023, quando termina a presidência pro-tempore do Brasil no bloco sul-americano – ou então abandonar as negociações do tratado comercial.

“Nos próximos meses precisamos chegar a um sim ou não, ou parar de discutir esse acordo, estamos discutindo há 22 anos, ninguém aguenta mais”, disse Lula, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (11) após a participação do mandatário brasileiro na reunião de cúpula do G20. “Nós queremos e precisamos (do acordo). Mas queremos ser tratados em igualdade de condições, e chegar a um ponto de equilíbrio”.

O acordo entre os dois blocos começou a ser negociado oficialmente em 1999. Em março deste ano, os europeus apresentaram uma “carta adicional” com novas exigências ambientais que vão além do determinado pelo Acordo de Paris e passam a incluir sanções pelo suposto não cumprimento de metas.

“Eu disse a eles (presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e presidente do Conselho Europeu, Charles Michel) e ao (presidente francês, Emmanuel) Macron que estou com vontade de fazer o acordo enquanto estamos (o Brasil) na presidência do Mercosul”, disse Lula.

Mas o mandatário brasileiro afirmou que não irá aceitar a “sanções e a ideia das compras governamentais”. “Compras governamentais são instrumento de política industrial de cada país – foi assim na Alemanha, nos EUA, e será assim no Brasil.”

O Brasil quer modificações no capítulo de compras governamentais acordado por Paulo Guedes, então ministro da Economia. O governo Lula quer preservar proteções para alguns setores para poder fazer política industrial. Mas os europeus afirmam que isso implicaria reabrir a negociação do tratado. “O Brasil quer usar compras governamentais para fomentar os pequenos e médios empresários brasileiros; é o mínimo que se espera de um governo que quer reindustrializar o país.”

Em conversa com o presidente francês no domingo, Lula afirmou serem “ofensivas” e “inadmissíveis” as novas exigências ambientais dos europeus para fechar o acordo UE-Mercosul. E disse ao francês que, neste momento, é necessária uma decisão política da União Europeia para se fechar o acordo. Na visão do governo brasileiro, as exigências foram pensadas para o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acumulava retrocessos na política ambiental, e não seriam justas no contexto do governo Lula.

Haverá reunião com a delegação europeia, em nível técnico, em 21 de setembro, em Brasília. Segundo o chanceler Mauro Vieira, é indispensável que os países do Mercosul sejam considerados “de baixo risco” e que não haja interferência de legislação que possa prejudicar exportações do grupo.