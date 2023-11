Lula define nomes para destravar julgamentos do Cade

As atividades do tribunal do Cade estão paradas desde o começo deste mês por causa da ausência de um quórum mínimo

VICTORIA AZEVEDO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) bateu o martelo nesta sexta-feira (17) sobre os quatro nomes que irá indicar para assumir como conselheiros do Tribunal Administrativo do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

São eles: Diego Thomson, atual superintendente-geral adjunto do Cade, José Levi do Amaral, AGU (Advogado Geral da União) durante o governo Jair Bolsonaro (PL), Camila Pires Alves, que foi economista-chefe do Cade e Carlos Jacques, consultor do Senado Federal. Os nomes devem ser oficializados nos próximos dias.

As atividades do tribunal do Cade estão paradas desde o começo deste mês por causa da ausência de um quórum mínimo para as votações.

Com o fim do mandato de quatro anos de quatro conselheiros do órgão entre outubro e início de novembro, o tribunal do Cade está com apenas 3 dos 7 conselheiros da sua composição, o que impede a apreciação dos principais processos.

Os nomes precisam ser sabatinados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e serem aprovados em plenário.