Lula defende ‘mediação’ na tributária sobre itens em cesta básica, como carne e frango

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta quarta-feira, 26, em entrevista aoUOL, que possa haver uma diferenciação na reforma tributária em relação ao imposto que incidirá sobre as carnes. Lula defendeu que itens consumidos por pessoas ricas não sejam totalmente isentos, enquanto outros, sim.

A discussão envolve a diferenciação que alguns produtos terão com a reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição (PEC) aprovada no ano passado – cuja regulamentação está em discussão no Congresso neste momento – estabelece a possibilidade de alguns produtos serem incluídos na cesta básica (e, portanto, totalmente isentos do CBS e IBS, impostos agregados que serão criados com a reforma). Outros itens terão 60% de redução.

“Nós estamos discutindo várias coisas. Vamos discutir na reforma tributária quais itens a gente quer que não pague imposto e quais a gente quer. Os empresários querem que a gente isente toda a carne. Acho que a gente tem que mediar. Tem carne consumida por gente de padrão alto e a carne que o povo consome. Pode fazer a separação. Não vamos taxar frango, é o que o povo come todo dia”, afirmou o presidente.

Estadão conteúdo