Lucro da Caixa recua 43% e atinge R$ 9,8 bilhões em 2022

No balanço de resultados, a Caixa não informa as razões que levaram à forte queda no lucro do período

LUCAS BOMBANA

SÃO PAULO, SP A Caixa Econômica Federal teve um lucro líquido de R$ 9,8 bilhões em 2022, o que corresponde a uma queda de 43,4% na comparação com o ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (22). Considerado apenas o quarto trimestre de 2022, o lucro do banco público foi de R$ 2,2 bilhões, queda de 31,2% em relação a igual período de 2021. No balanço de resultados, a Caixa não informa as razões que levaram à forte queda no lucro do período. Já a carteira de crédito do banco terminou dezembro passado com saldo de R$ 1 trilhão, um crescimento de 16,7% em relação a dezembro de 2021. Ao longo de 2022, a Caixa concedeu R$ 509,8 bilhões em crédito, crescimento de 16,6% em relação a 2021. Entre as modalidades de crédito que tiveram as maiores taxas de crescimento, destaque para a carteira de crédito imobiliário, que cresceu 13,6% no ano passado e atingiu um saldo de R$ 637,9 bilhões. No segmento pessoa física, o crescimento em 12 meses foi de 259,1%, para R$ 32,1 bilhões. No crédito consignado, a Caixa apresentou expansão de 22,8%, para R$ 102,5 bilhões, enquanto na carteira de crédito voltada ao agronegócio o aumento foi de 167,5%, para R$ 44,1 bilhões. A taxa de inadimplência do banco fechou o ano em 2,09%, ante 1,95% em dezembro de 2021.