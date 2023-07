Luciene Ribeiro: a contadora do agronegócio que conquista prêmios e transforma vidas com contabilidade consultiva

Descubra a história inspiradora da empresária visionária que inova na contabilidade e agronegócio

A contabilidade nunca foi tão empolgante e transformadora como na trajetória de Luciene Ribeiro dos Santos, uma contadora apaixonada pelo agronegócio e especialista em Contabilidade Consultiva. Com uma carreira repleta de desafios, conquistas e dedicação, Luciene se tornou uma figura de destaque no universo contábil e é reconhecida por sua abordagem inovadora e focada na gestão empresarial.

Luciene Ribeiro dos Santos é uma verdadeira inspiração para os profissionais do ramo contábil. Com formação em Contabilidade e especializações em MBA em Contabilidade Compliance e Direito Tributário, além de MBA em Gestão Financeira de Negócios, ela traz consigo uma bagagem repleta de conhecimentos e expertise.



Recentemente, ela conquistou o prêmio de Inovação Contábil na categoria Contabilidade Consultiva. Seu comprometimento com a gestão empresarial e o uso de sistemas tecnológicos para auxiliar os empresários na tomada de decisões têm sido a chave para o sucesso de seus clientes e para sua própria ascensão na profissão.



Com uma visão empreendedora, Luciene é coidealizadora do projeto “Contahabilidade”, que tem como objetivo levar informação e entretenimento aos empresários e contadores sobre a área contábil/fiscal. Além disso, ela também é a mente por trás do projeto “Café e Negócios”, uma série de palestras sobre gestão, finanças e equipes de resultados.



Seu escritório, a “BR Contabilidade Agro”, é uma referência na gestão do agronegócio, fornecendo serviços de consultoria contábil, fiscal, recursos humanos e sistemas para empresários e produtores rurais. Através do “Aprendizado Contínuo”, um projeto interno de treinamento prático, Luciene oferece a oportunidade de crescimento e desenvolvimento para sua equipe, impactando positivamente a vida de seus colaboradores.



A vida da empresária é marcada por momentos desafiadores que a moldaram como profissional. Enfrentando a maternidade precoce enquanto ainda estava no terceiro ano da contabilidade, ela mostrou coragem e determinação ao conciliar a responsabilidade de ser mãe, mulher e profissional aos 23 anos. Essa experiência foi um verdadeiro impulso para a busca de seus sonhos e metas profissionais.



Ela acredita no potencial das pessoas e na transformação que o conhecimento pode proporcionar. Seu papel como professora de contabilidade vai além dos números, pois ela compartilha oportunidades e oferece caminhos para o crescimento pessoal e profissional. Seu objetivo é claro: transformar vidas através do conhecimento contábil.



Olhando para o futuro, Luciene não para de sonhar e conquistar objetivos. Seus planos incluem a abertura de três novas filiais do escritório em até dois anos, a criação de seu próprio canal no YouTube com dicas e treinamentos na área contábil, além de palestrar pelo Brasil compartilhando seu vasto conhecimento.

Acompanhe a expert nas redes sociais: https://instagram.com/lucieneribeirocontadora?igshid=MzRlODBiNWFlZA==