Lewandowski dá voto parcialmente contra restrições da Lei das Estatais no STF

O voto foi dado em sessão virtual do STF. Outros ministros ainda irão se manifestar a favor ou contra o relator

O ministro Ricardo Lewandowski, relator no STF (Supremo Tribunal Federal) de ação proposta pelo PC do B contra vedações a políticos no comando de empresas públicas, deu voto parcialmente favorável ao questionamento à Lei das Estatais, sancionada em 2016 pelo então presidente interino Michel Temer (MDB).

Em voto publicado no início da madrugada desta sexta-feira (10), Lewandowski julga parcialmente procedente a ação e declara a inconstitucionalidade do veto a indicações de ministros, secretários, titulares de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública.

Por meio de ação direta de inconstitucionalidade, o PC do B tenta derrubar dispositivos que restringem indicações, para empresas estatais, de conselheiros e diretores que sejam titulares de alguns cargos públicos e ou que tenham atuado, nos três anos anteriores, na estrutura de partido político ou em campanha eleitoral.

A vedação está prevista no artigo 17 da Lei das Estatais.

O voto foi dado em sessão virtual do STF. Outros ministros ainda irão se manifestar a favor ou contra o relator.

A ação no STF é vista como uma das alternativas do governo Lula para abrir caminho para a nomeação de políticos para postos em empresas públicas.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, integrantes do governo defendem que as regras vigentes têm como premissa a criminalização da política, tendo nascido em resposta à Lava Jato. Já especialistas em governança afirmam que enfraquecer a norma pode dificultar o combate à corrupção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Penso que afastar indiscriminadamente pessoas que atuam na vida pública, seja na estrutura governamental, seja no âmbito partidário ou eleitoral, da gestão das empresas estatais, constitui discriminação odiosa e injustificável sob o ponto de vista desse princípio nuclear de nossa Carta Magna”, diz Lewandowkski em seu voto.