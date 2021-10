Leilão da Via Dutra avança na direção de infraestrutura mais eficiente

Concessão vai render R$ 1,7 bilhão para os cofres públicos. Concessionária CCR vai investir R$ 14,8 bilhões em duplicações

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considera um sucesso o leilão que resultou na concessão da Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, em conjunto com um trecho da Rodovia Rio-Santos, realizado nesta sexta-feira (29) pela B3, em São Paulo. A vencedora foi a CCR, com valor de outorga superior a R$ 1,77 bilhão e desconto de 15,31% na tarifa de pedágio. A concessão dessas rodovias contribui para tornar a malha rodoviária nacional mais eficiente e segura e deve servir de exemplo para futuros leilões.

Atualmente, 19% das rodovias pavimentadas federais do Brasil já são administradas pela iniciativa privada. Incluído no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), este foi o maior leilão de concessão rodoviária da história do país. Estão previstos investimentos de R$ 14,8 bilhões nos próximos 30 anos em duplicações, novas faixas, vias marginais, manutenção das rodovias e em inovações como o free-flow e o sistema de monitoramento inteligente para a detecção de acidentes.

Para o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, a concessão ora realizada contribui para o avanço na direção da melhoria da qualidade das estradas nacionais. “Os investimentos em infraestrutura, por meio de concessões, geram significativos impactos positivos na competitividade da indústria e no desenvolvimento econômico do país. O caminho para a modernização da infraestrutura brasileira passa essencialmente pelos investimentos e pela gestão de empreendimentos pela iniciativa privada”, afirma Robson de Andrade.

“A continuidade e aprofundamento dos processos de concessão, PPPs e de privatização adotados até o momento são questões chave para a competitividade do setor produtivo, para intensificar o processo de recuperação da economia e auxiliar na pavimentação de um novo ciclo de crescimento com base na expansão do investimento”, acrescenta o presidente da CNI.

O governo federal prevê ainda, até o fim de 2022, o leilão de mais sete importantes trechos rodoviários, no qual se destaca a BR-381/262 (MG/ES). Os demais serão: BR-116/493 (RJ/MG), BR-040/495 (MG/RJ), BR-158/155 (MT/PA), BR-135/316 (MA), BR-364/MT/RO) e Rodovias Integradas do Paraná.