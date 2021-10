Gloria Groove emplaca clipe e faixa “A Queda” e entre para lista da Billboard

Com clipe muito bem produzido e música provocadora, Gloria Groove entra para a lista dos mais ouvidos da Billboard.

Gloria Groove pode comemorar, entrou para a lista de artistas mais ouvidos da Billboard. Ao lançar clipe para a faixa A Queda, a drag queen se consagrou entre os artistas de música pop com críticas positivas tanto por identidade visual quanto por letra e melodia.

Gloria Groove em clipe da faixa ”A Queda” (Foto: O Fuxico)

A música é uma das 200 canções da Billboard Global 200 Excl US, parada global que elege os maiores hits do mundo. Entre os artistas brasileiros que também marcam presença por esta lista estão Luisa Sonza, Anitta e a também drag queen, Pabllo Vittar.

A artista entrou para a lista de 200 cantores mais ouvidos do Billboard (Foto: G1)

O vídeo já soma mais de 17 milhões de views no Youtube e está no top 10 entre as músicas mais tocadas nos canais de streaming brasileiros, entre eles o Spotify e o Deezer.

O vídeo já soma mais de 17 milhões de views no Youtube e está no top 10 entre as músicas mais tocadas nos canais de streaming brasileiros

E os fãs já podem se animar, pois Gloria Groove está presente no line-up de dois festivais importantes na música e que já estão confirmados no Brasil, o Rock In Rio e o Lollapalooza.