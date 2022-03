Kremlin afirma que EUA travam “guerra econômica” contra a Rússia

“Estados Unidos declararam guerra econômica à Rússia e estão travando esta guerra”, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov

O governo da Rússia denunciou nesta quarta-feira a “guerra econômica” que os Estados Unidos travam contra o país, depois que Washington anunciou um embargo sobre as importações de petróleo e gás russos, entre outras sanções.

“Estados Unidos declararam guerra econômica à Rússia e estão travando esta guerra”, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

Fabricante de trens francês Alstom suspende entregas para Rússia

O fabricante de trens francês Alstom anunciou, nesta quarta-feira (9), a suspensão de suas entregas para a Rússia e de todos os investimentos no país, embora mantenha sua participação na construtora local Transmashholding, cujo valor contábil será reexaminado.

“O grupo respeitará, evidentemente, todas as sanções e todas as leis aplicáveis e decidiu suspender qualquer entrega para a Rússia”, afirmou a Alstom, em um comunicado, que confirmou ainda a suspensão de qualquer novo investimento no país.

Seu faturamento na Rússia representa menos de 0,5% das vendas consolidadas do grupo, que alcançaram 14 bilhões de euros (US$ 15,35 bilhões) “pro forma” em 2020/2021, segundo um porta-voz.

Em relação à sua participação de 20% na Russian Transmashholding (TMH), seu valor contábil será reavaliado no âmbito do fechamento, no final de março, do exercício financeiro de 2021/2022, acrescentou o grupo.

“Não havia qualquer vínculo comercial, nem operacional, entre a Alstom e a TMH”, ressalta a nota.

No relatório financeiro da Alstom para o primeiro semestre do atual ano fiscal, o valor contábil de sua participação na TMH era de € 482 milhões (ou US$ 528 milhões).

O grupo francês disse ainda que as discussões sobre a venda de 188 locomotivas para a companhia ferroviária ucraniana UZ foram suspensas, “devido ao contexto”.

Em duas semanas de conflito na Ucrânia, o valor da Alstom perdeu mais de 15% na Bolsa de Paris.

