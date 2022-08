Juros seguem abertura de curvas no exterior com política monetária no radar

Os juros futuros operam em alta firme na manhã desta sexta-feira, 19, de até 16 pontos-base na ponta longa

Os juros futuros operam em alta firme na manhã desta sexta-feira, 19, de até 16 pontos-base na ponta longa, acompanhando o movimento das curvas de juros dos Estados Unidos, em meio a preocupações com inflação e rumos da política monetária, e com o dólar também em alta ante o real. As atenções ficam a partir de agora no evento do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na próxima semana em Jackson Hole.

Na Alemanha, o juro do bônus alemão (Bund) de 10 anos opera em forte alta após dados mostrarem que a taxa anual de inflação ao produtor (PPI) da Alemanha saltou ao nível recorde de 37,2% em julho, contrariando expectativas de desaceleração.

Às 9h29, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,87%, de 11,70% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 12,16%, de 12,01%, e o para janeiro de 2024 avançava para 13,11%, de 13,01% no ajuste de ontem.

O dólar à vista subia 0,71%, a R$ 5,2088. O juro da T-Note de 10 anos subia a 2,961% (de 2,877%).

Estadão Conteúdo