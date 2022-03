Itaú diz que vai ressarcir multa de conta atrasada após falha em site e app

Segundo o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) os correntistas devem ficar atentos aos direitos e deveres em casos como este

Após uma falha no sistema do banco Itaú tirar o site e o aplicativo do ar nesta quinta-feira (3), a instituição afirmou que irá ressarcir os clientes que tiveram que pagar multa porque atrasaram o pagamento de contas.

“Clientes com faturas de cartões e boletos vencidos na quinta-feira (3) e pagos nesta sexta-feira (4) terão juros e encargos referentes a 1 dia de atraso inibidos ou, se cobrados, ressarcidos automaticamente em sua conta corrente”, informou o Itaú em nota enviada ao UOL.

“Demais situações serão avaliadas caso a caso”, acrescentou. Segundo o Itaú, a origem do problema teve relação com um atraso no processamento de dados e reforçou que “a causa não teve relação com quaisquer eventos externos” e que “lamenta o transtorno”.

Segundo o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) os correntistas devem ficar atentos aos direitos e deveres em casos como este. Quem usou o dinheiro que apareceu a mais na conta, por exemplo, terá que devolvê-lo.

Se o pagamento de contas não foi processado, é preciso entrar em contato com o fornecedor para ver se o débito foi quitado.

Na quinta (4), clientes do Itaú relataram nas redes sociais problemas em seus extratos bancários. Eles afirmavam que estavam sem saldo, enquanto outros declaravam que foram feitos saques não identificados nas contas, e que o dinheiro havia sumido.

Houve relatos também de entrada de dinheiro não especificado, pagamentos realizados que retornaram às contas e de impossibilidade de acesso até mesmo em caixas eletrônicos. O caos foi tão grande que o aplicativo e o site do banco também saíram do ar.

Ao todo, o Itaú tem mais de 56 milhões de correntistas, segundo o relatório mais recente do banco, de 2020.