IPCA de março desacelera com saída da pressão de reajustes em Educação, destaca IBGE

A inflação oficial no País desacelerou em março por conta, principalmente, do fim de pressões vistas em fevereiro referentes aos reajustes de mensalidades escolares, apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) arrefeceu de uma alta de 0,83% em fevereiro para 0,16% em março. O grupo Educação saiu de um avanço de 4,98% para 0,14% no mesmo período

“A alta de preços de alimentos também desacelerou”, acrescentou Almeida. “Ainda assim, o grupo Alimentação e bebidas teve o maior impacto no IPCA de março.”

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de aumento de 0,95% em fevereiro para 0,53% em março.

Outra contribuição partiu do grupo Transportes, que passou de alta de 0,72% em fevereiro para uma queda de 0,33% em março.

As passagens aéreas recuaram, e a gasolina reduziu o ritmo de alta em março, justificou Almeida.

Estadão conteúdo